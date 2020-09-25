МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Сбербанк, крупнейшая кредитная организация в РФ, в пятницу, 25 сентября, проведет годовое собрание своих акционеров, которое впервые проходит в форме заочного голосования — без совместного присутствия в месте проведения собрания.

Несмотря на необычный формат собрания, глава Сбербанка Герман Греф все же решил не отказываться от многолетней традиции и утром обратится к акционерам

Сами же акционеры голосуют по вопросам повестки дня с начала сентября, банку в пятницу лишь останется подсчитать их голоса и выяснить, одобрено ли решение о размере дивидендов по итогам прошлого года и избран ли новый состав наблюдательного совета.

НОВЫЙ СОСТАВ НАБСОВЕТА

У Сбербанка в нынешнем году сменился контролирующий акционер: Банк России в апреле продал правительству свой пакет акций за 2,14 триллиона рублей. При этом стороны подписали акционерное соглашение, согласно которому кабмин теперь сможет выдвигать в набсовет банка не более четырех кандидатов, в том числе одного служащего ЦБ, и только одного кандидата из числа топ-менеджеров банка.

В связи с этим в новый состав набсовета не были предложены четыре человека из руководства ЦБ: первые зампреды Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, главный аудитор Валерий Горегляд и начальник главного управления ЦБ по Центральному федеральному округу Надежда Иванова. На их места выдвинуты вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, глава Минфина Антон Силуанов и его заместитель Владимир Колычев, а также президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук в качестве независимого директора.

Остальные десять членов совета выдвинуты заново. Это экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев, помощник президента России Максим Орешкин, глава Сбербанка Герман Греф и его заместитель Белла Златкис, а также шестеро независимых директоров — бывший первый зампред ЦБ Геннадий Меликьян, экс-премьер Финляндии Эско Ахо, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, инвестиционный консультант Надя Уэллс, интернет-инвестор Леонид Богуславский и ректор МФТИ Николай Кудрявцев.

НОВЫЕ ДИВИДЕНДНЫЕ ВЫСОТЫ

Основным вопросом годовых собраний акционеров традиционно становится выплата дивидендов. Коронавирус в этом году заставил акционеров Сбербанка поволноваться: банк вынес рекомендацию о рекордной выплате в 422,5 миллиарда рублей еще в марте, однако затем вмешалась пандемия. На таком фоне многие банки и компании решили либо вовсе не выплачивать дивиденды либо их существенно сократить от планируемых менеджментом.

Сбербанк из-за эпидемиологической ситуации в стране дважды переносил дату собрания акционеров и, соответственно, финальную рекомендацию относительно дивидендов. Однако в августе банк все же подтвердил предложенную еще в марте выплату в 50% от чистой прибыли по МСФО. В результате акционерам банка предстоит утвердить дивиденды за прошлой год из расчета в 18,7 рубля на акцию.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у правительства, ему принадлежат 52,32% обыкновенных акций и 50% плюс одна акция в уставном капитале. Согласно последним данным, приведённым в сентябре представителями Сбербанка, доля нерезидентов в капитале банка составляет 43,75%, доля юрлиц-резидентов — около 2,25%, доля частных инвесторов — 4%.