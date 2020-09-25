МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Плата за ипотеку – это не только проценты. Дополнительные расходы у россиян могут возникнуть еще в самом начале пути к заветному жилью – при оформлении жилищной ссуды. К каким издержкам нужно быть готовым, рассказали РИА Новости эксперты в сфере финансовой грамотности.

"В первую очередь нужно понимать, что во время процедуры оформления могут возникнуть дополнительные расходы. В эти расходы могут входить: регистрационные пошлины и сборы, банковские операции со счетами, нотариальные услуги, выпуск банковской карты, работа оценщиков", — рассказал партнер адвокатского бюро Москвы "Щеглов и партнеры" адвокат Муса Абдурахманов.

Полный список дополнительных издержек при оформлении ипотеки нужно взять в банке, чтобы подготовиться к сделке, советует эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта "Вашифинансы.рф" Луиза Кононыхина.

Кроме расходов во время оформления следует готовиться к издержкам и после приобретения жилья. Так, Абдурахманов заметил, что заемщики стараются выплатить первый взнос в максимально крупном размере, чтобы уменьшить переплату по ипотеке. По его словам, такой подход правильный, но всё же следует отложить небольшую часть суммы на возможные траты, которые возникнут в дальнейшем.

"Например, взяв в ипотеку жильё на вторичном рынке, возможно, придется осуществить ремонт сантехники, проводки и проч. Кроме этого, необходимо оставить денежные средства на возможный форс-мажор, пандемия показала, что утратить платежеспособность можно очень быстро и в такой момент хорошо, когда есть отложенная сумма денег", — говорит Абдурахманов.

При этом эксперты, перечислив дополнительные расходы, с которыми могут столкнуться ипотечные заемщики, напомнили им о возможности "отбить" часть средств с помощью налогового вычета.

"Налоговый вычет позволяет получить обратно уплаченный налог при оформлении ипотеки от стоимости жилья и от ипотечных процентов. Такой вычет позволит вернуть заёмщику 260 тысяч рублей, а, если ипотеку брали супруги, таким вычетом могут воспользоваться они оба, и вместо 260 тысяч они получат 520 тысяч на двоих", — рассказал Абдурахманов.