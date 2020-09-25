МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. Количество сомнительных сайтов с указанием предложений предзаказа игровой консоли PlayStation 5 активно росло в преддверии презентации устройства, с июля было выявлено уже почти 150 таких ресурсов, но их может быть гораздо больше, рассказала РИА Новости ведущий контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина.

Компания Sony в середине сентября объявила о старте с 12 ноября продаж игровой приставки нового поколения PlayStation 5, покупатели смогут приобрести консоль за 499 долларов. В России консоль станет доступна для заказа с 19 ноября по цене от 38 тысяч рублей, говорили агентству в представительстве Sony в РФ.

"Мы фиксируем растущий интерес фишеров и скамеров к популярной игровой консоли. С июля по сентябрь 2020 года мы обнаружили почти 150 подозрительных ресурсов по всему миру, в названиях которых фигурировало слово playstation. При этом только за неполный сентябрь мы нашли уже больше 60 таких сайтов. Однако в действительности их может быть значительно больше", — сообщила Сидорина.

По ее словам, на этих сайтах предлагалось в основном оформить предзаказ на PlayStation 5, оставив предоплату либо персональную информацию о себе. "Причём на некоторых сайтах консоль якобы можно было купить по более низкой цене. Встречались и такие ресурсы, на которых к продаже по сильно заниженным ценам предлагалась предыдущая версия консоли — PlayStation 4: большие скидки объяснялись выходом "пятёрки", — отметила эксперт.

"Мы хотим напомнить пользователям: если что-то выглядит слишком привлекательно в интернете, скорее всего, это обман. Сообщения о распродажах и предзаказе стоит проверять в надёжных источниках. Не стоит, напротив, переходить по ссылкам из подозрительных писем или сообщений в мессенджерах и соцсетях. Не лишним будет установить защитное решение с актуальными базами фишинговых и спам-ресурсов", — заключила она.