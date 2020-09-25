МОСКВА, 24 сен /ПРАЙМ/. "Сафмар Финансовые инвестиции" готов к рассмотрению предложений о приобретении негосударственного пенсионного фонда (НПФ) "Сафмар", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что "Сафмар финансовые инвестиции" собирается продать свой пенсионный актив — один из крупнейших российских фондов "Сафмар".

Как заявили агентству в холдинге, "Сафмар Финансовые инвестиции" не комментирует слухи о возможных сделках с активами.

"НПФ "Сафмар" – это важный актив в нашем портфеле, фонд достаточно эффективно работает и демонстрирует положительные финансовые результаты. В данный момент мы вместе с менеджментом НПФ "Сафмар" разрабатываем стратегию развития фонда, которая будет готова к концу этого года, и хорошо понимаем, как сделать фонд еще более эффективным и доходным для клиентов и акционеров", — сообщили в компании.

"Но, как и в случае любого другого актива, холдинг готов рассматривать предложения о приобретении фонда по выгодной для нас цене", — добавили в компании.

Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева. Инвестиционный портфель холдинга состоит из российских компаний и объединяет лизинговые, страховые и пенсионные активы: ЛК "Европлан", 49% САО "ВСК", НПФ "Сафмар" и НПФ "Моспромстрой-Фонд", 75% "Директ Кредит Центр".