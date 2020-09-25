МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно снижается по индексу Мосбиржи и растет по РТС на фоне укрепления рубля к доллару, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск пятницы снижался на 0,17% — до 2907,77 пункта, долларовый индекс РТС поднимается на 0,29% — до 1192,4 пункта.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,43% — до 42,12 доллара за баррель.

К текущему моменту рубль к доллару укрепляется на 36 копеек – до 76,78 рубля.