МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,27% — до 4,9 доллара, "Новатэка" — на 1,5%, до 138,35 доллара, "Лукойла" — на 1,5%, до 59,68 доллара. Бумаги "Газпрома" снижались в цене на 1,74% — до 4,47 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,06%, до 18,98 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" росла на 1,18% — до 24,45 доллара, "Северстали" — на 1,04%, до 12,64 доллара, НЛМК — на 0,18%, до 21,86 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 1,32% — до 0,84 доллара, Сбербанка — на 1,17%, до 11,87 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,67%, до 26,12 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в цене на 0,18%, до 5,6 доллара, "Ленты" — росли на 0,18%, до 2,84 доллара. Расписки "Магнита" росли в цене на 2,07%, до 15,78 доллара.