МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись без единой динамики на фоне подъема на американских рынках днем ранее и опасений вокруг роста случаев заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,1%, до 3219,42 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,2%, до 2143,05 пункта, гонконгский Hang Seng Index — 0,32%, до 23235,42 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,27%, до 2278,79 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 1,51%, до 5964,9 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,51%, до 23204,62 пункта.

С одной стороны, трейдеры в Азии обратили внимание на то, что биржи США в четверг незначительно выросли на положительной внутренней статистике с рынка недвижимости. В то же время давление на настроения участников торгов оказало продолжающееся распространение коронавируса, которое может затормозить процесс восстановления мировой экономики.

"Рынок акций Японии поднялся после того, как вчера выросли три основных американских индекса, но во второй половине дня рынку не хватало ориентиров", — говорится в комментарии аналитиков Okasan Online Securities. Эксперты добавили, что инвесторов все больше беспокоит рост числа заболевших коронавирусом в мире.