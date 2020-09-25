МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу преимущественно снижаются на беспокойстве вокруг роста заболеваемости коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.22 мск французский CAC 40 снижался на 0,65%, до 4731,77 пункта, немецкий индекс DAX – на 0,57%, до 12535,3 пункта, британский индекс FTSE 100 рос на 0,14%, до 5831,16 пункта.

Пессимизм на европейских рынках вызван увеличением количества случаев заболевания коронавирусом. Так, премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг предупредил граждан страны о возможном повторении тотального карантина на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В стране за сутки было выявлено рекордное количество случаев COVID-19, более 16 тысяч. Ранее ограничения также были введены в Испании. Рост количества заразившихся коронавирусом и ужесточение карантинных мер препятствуют восстановлению мировой экономики.

"Новые карантинные ограничения в Европе, меньше поддержки бюджета и ликвидности, а также риски, связанные с выборами в США, могут замедлить экономическую активность в четвертом квартале", — цитирует агентство Рейтер европейских фондовых стратегов Barclays.

Британский FTSE 100 в пятницу перешел к росту после снижения в начале торгов. Давление на индекс оказывает рост заболеваемости коронавирусом в Великобритании и опасения вокруг введения новых карантинных мер в стране. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране за сутки достигло рекордных 6,6 тысячи. За текущую неделю индекс уже упал на 2,9%.