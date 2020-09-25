25 сен — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы в пятницу вновь колеблются. S&P 500 может снизиться четвертую неделю подряд.

Фьючерсы на S&P 500 понизились на 0,5%. С начала недели индекс потерял более 2,2%. Фьючерсы на Nasdaq Composite опустились на 0,4%.

Уверенность инвесторов пошатнулась из-за усиливающегося роста числа новых зараженных коронавирусом в США и Европе, а также некоторых признаков медленного и нестабильного восстановления мировой экономики. Неопределенность и политические риски вокруг ноябрьских президентских выборов также усугубляют тревожность на рынках.

"Сейчас мы находимся в режиме ожидания, и оценки на рынке кажутся немного искаженными. Не думаю, что какие-то ключевые факторы изменились, – указывает Дэвид Кумбс, директор по смешанным инвестициям в Rathbone Brothers. – Пока вакцина от коронавируса не станет общедоступной для населения, ход развития инфекции будет непредсказуемым".

Инвесторы также ждут признаков прогресса в принятии дополнительных стимулирующих мер от правительства США. Как сообщили осведомленные источники, демократы в палате представителей готовят сокращенный пакет финпомощи в размере 2,4 трлн долларов, который включает меры поддержки авиакомпаний, ресторанов и малого бизнеса. Однако республиканцы заявили, что шансы на заключение соглашения до президентских выборов остаются незначительными.

"Правительство до этого выделило огромную сумму в качестве налогово-бюджетной поддержки, поэтому новые меры могут показаться разочаровывающими", – отметил Хольгер Шмидинг, старший экономист Berenberg Bank. – В целом главный вопрос сводится к срокам: до или после выборов. Власти должны оказать существенную поддержку. К этому призывает и ФРС".

Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в США в четверг составило примерно 44 000 против 37 000 днем ранее. Общее количество зараженных в США, по данным Университета Джонса Хопкинса, достигло примерно 6,98 млн человек. Ежедневный прирост зараженных ускоряется с середины сентября.

В 12.30 по Гринвичу в США будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования, то есть те, срок службы которых составляет не менее трех лет. По этой статистике можно будет судить о том, смогли ли производственные предприятия продолжить восстановление после карантина и сбоев в цепочках поставок, вызванных пандемией. Ожидается, что в августе заказы на товары длительного пользования в США выросли четвертый месяц подряд. Однако экономисты прогнозируют, что темпы улучшения общего спроса и инвестиций в бизнес замедлятся на фоне неопределенности вокруг дальнейшего распространения коронавируса.

Инвесторы предупреждают, что дальнейший подъем рынка акций будет невозможен без поэтапного улучшения макроэкономической статистики.

"В преддверии 4-го квартала начинают накапливаться риски, поэтому рынку акций стало сложнее двигаться вверх. Речь о предвыборных рисках, распространении Covid-19, бюджетно-налоговых рисках, – рассуждает главный аналитик Principal Global Investors Сима Шах. – Разумеется, нельзя забывать и об экономических данных: в 3-м квартале рост дался нам легко, важно, чтобы этот импульс не исчерпал себя".

Доходность 10-летних казначейских облигаций США понизилась со вчерашних 0,664% до 0,656%.

Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,9%.

Золото подешевело на 0,5%. Эта неделя может стать для драгоценного металла худшей за полгода. На цены влияет укрепляющийся доллар и ослабление ожиданий насчет инфляции.

Ведущие азиатские фондовые индексы завершили неделю неровно. Японский Nikkei 225 вырос сегодня на 0,5%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%.

— Автор Anna Isaac, anna.isaac@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ