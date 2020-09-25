МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно снижаются в пятницу на фоне неопределенных перспектив крупнейшей мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.02 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,45% — до 26588 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,13%, до 10906,62 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,26%, до 3229,8 пункта.

Динамика фьючерсов указывает, что рынки могут открыться в минусе. Давление на настроения инвесторов оказывает неопределенность с перспективами американской экономики и мерами ее поддержки.

Власти США все еще не могут согласовать размер дополнительной поддержки экономики. Президент Дональд Трамп предлагает выделить около 1 триллиона долларов в дополнение к уже потраченным примерно 3 триллионам, в то время как демократы хотят до 2 триллионов долларов дополнительного финансирования.

Перспективы восстановления экономики находятся в центре внимания Уолл-стрит в последние недели. Как отмечает телеканал CNBC, после смерти судьи Верховного суда Рут Гинзбург многие стратеги ухудшили свои прогнозы относительно выделения еще одного пакета экономической помощи до президентских выборов в США. Кроме того, в четверг американский банк Goldman Sachs понизил прогноз по росту ВВП США в четвертом квартале с 6% до 3% в пересчете на год.

Гинзбург скончалась 18 сентября на 88-м году жизни. Ее кончина дала республиканцу-Трампу шанс назначить третьего за его президентство судью в Верховный суд США, состоящий из девяти судей. Если назначенец Трампа будет утвержден сенатом, у республиканцев будет двойной перевес в Верховном суде: шестеро против трех демократов.