МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций днём в пятницу усилил снижение на ухудшении внешнего фона, следует из данных торгов Московской биржи.

Сегодня индексы Мосбиржи и РТС открылись в небольшом минусе на фоне смешанной динамики азиатских рынков, роста стоимости нефти и фьючерсов на ведущие индексы рынка акций США. Однако днем настроения инвесторов ухудшились: нефть и американские фьючерсы ушли в минус, курс рубля также перешёл к снижению, биржи Европы также торгуются в "красной" зоне. В результате оба основных российских индекса усилили снижение и теряли минутами ранее более 1%.

Рублевый индекс Мосбиржи по состоянию на 16.09 мск снижается на 0,8%, до 2889,4 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,6%, до 1169,95 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.55 мск рос на 64 копейки, до 77,78 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 90,5 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается примерно на 0,5% — до 41,7 доллара за баррель.

Лидеры падения и роста

Среди лидеров снижения стоимости – акции АФК "Система" (-2,82%), префы "Мечела" (-2,77%), депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,71%), акции "Алросы" (-2,45%), "Газпрома" (-2,43%), а также акции Polymetal (-2,31%), "Аэрофлота" (-2,22%), депозитарные расписки "Ленты" (-2,16%) и обыкновенные акции "Россетей" (-1,83%).

Акционеры ВТБ на годовом собрании утвердили дивиденды по итогам прошлого года в размере 10% чистой прибыли по МСФО, или 20,1 миллиарда рублей.

Акционеры Сбербанка на годовом собрании в пятницу, в свою очередь, одобрили выплату, также за прошлый год, рекордных дивидендов в 422,4 миллиарда рублей (50% чистой прибыли по МСФО), на одну акцию будет выплачено 18,7 рубля.

И тем не менее акции и ВТБ, и Сбербанка торгуются в "красной" зоне на общем минорном фоне. Первые дешевеют на 0,69%, префы Сбербанка теряют 0,08%, его обыкновенные акции – 0,46%.

В лидерах роста — акции Института стволовых клеток человека (+10,9%), "Фармсинтеза" (+1,82%), компании "Энел Россия" (+1,19%), "Детского мира" (+1,08%), префы "Башнефти" (+0,93%), бумаги "Ростелекома" (обыкновенные акции прибавляют в стоимости 0,81%, привилегированные – 0,74%), ММК (+0,74%) и акции НМТП (+0,7%).

Московская биржа тем временем запустила торги американскими депозитарными акциями онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter Group. Бумаги HeadHunter включены в первый котировальный список биржи под тикером HHRU. К текущему моменту бумаги дорожают на 1,4% против цены открытия торгов в 1875 рубля и уже максимально подскакивали в цене на 4,2%, до 1952,2 рубля, следует из данных Мосбиржи. Инвесторы совершили 747 сделок.

Прогнозы

Потенциально негативным фактором могут стать слабые данные о заказах на товары длительного пользования в США, отмечает Кожухова из "Велес Капитала".

"С технической точки зрения акции "Газпрома" выглядят слабо и в пятницу достигли самого низкого значения с марта этого года (169,8 рубля). В ближайшее время сохраняются риски развития падения к мартовскому минимуму 158,17 рубля, чего можно ожидать при пробое 170 рублей. Краткосрочное улучшение настроений возможно при способности закрепиться выше 181 рубля, но даже в этом случае потенциал повышения бумаг, скорее всего, будет ограничен 190,5 рубля", — добавляет она, оценивая перспективы одного из наиболее значимых для индексов эмитентов.

"По-прежнему основную роль в динамике рисковых активов будет играть статистика пандемии (нового коронавируса — ред.), а также возможные новости о процессе финального тестирования вакцин против коронавируса, что может смягчить негатив от второй волны распространения заболевания", — добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС Брокер".