МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
16:30 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
16:45 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
21:00 USD США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)    

 

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Группа ЭТАЛОН — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
28.09 — 2.10 RUB Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB Совкомфлот — размещение дополнительных выпусков акций ПАО, открытие книги (закрытие — 06.10.2020)    

 

 