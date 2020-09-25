МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вечером снизился, отойдя от дневных минимумов на фоне ухода инвесторов из рисковых активов, следует из данных торгов Московской биржи.

Внешний фон неоднозначный: нефть марки Brent дешевеет, европейские площадки закрылись преимущественно снижением, при этом ведущие индексы рынка акций США растут.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,55%, до 2896,83 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,04%, до 1164,68 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.18 мск пятницы рос на 1,26 рубля – до 78,4 рубля, курс евро — на 1,04 рубля, до 91,09 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,57% — до 41,7 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС к концу торгов удерживались в минусе, находясь под давлением мирового уклонения от риска", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"В пятницу рынок акций РФ снижался вслед за европейскими площадками и нефтяными котировками. Вся группа рисковых активов попала под давление в конце недели. Новая активизация вирусных угроз усиливает медвежий тренд", — говорит Александр Бахтин из "БКС Премьер".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Среди лидеров снижения – префы "Мечела" (-3,59%), акции АФК "Система" (-3,18%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,95%), акции "Газпрома" (-2,39%), "Алросы" (-2,18%), а также депозитарные расписки "Ленты" (-2,16%), акции "Аэрофлота" (-2,06%), "Обуви России" (-1,79%) и акции Petropavlovsk (-1,79%).

Акционеры пяти компаний ("Черкизово", ВТБ, Сбербанка, НЛМК и "Русснефти") в пятницу приняли решение по дивидендам.

Акции "Черкизово" снизились на 0,82%, "Русснефти" выросли на 0,81%. К текущему моменту на дополнительной сессии акции ВТБ снижаются на 0,42%, префы Сбербанка поднимаются на 0,16%, его обыкновенные акции теряют 0,12%.

В лидерах роста — акции Института стволовых клеток человека (7,18%), бумаги Qiwi (4,88%), акции "Яндекса" (2,38%), "Детского мира" (2,32%), обыкновенные акции "Селигдара" 2,15%), а также акции "Фармсинтеза" (1,75%), префы "Башнефти" (1,67%), акции "Новатэка" (1,6%) и бумаги "Ростелекома" (обыкновенные акции выросли – на 1,57%, привилегированные акции – на 1,42%).

Московская биржа запустила торги американскими депозитарными акциями онлайн-рекрутинговой платформы HeadHunter Group. Бумаги HeadHunter включены в первый котировальный список биржи под тикером HHRU. К закрытию основных торгов депозитарные расписки снизились на 0,3% против цены открытия торгов в 1875 рубля, при этом в ходе торгов максимально подскакивали на 4,2% — до 1952,2 рубля. Инвесторы совершили 6184 сделки.

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС в пятницу стремились отступить от внутридневных минимумов, но в целом чувствовали себя слабо, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". "Ждать ускорения продаж на рынке можно при закреплении ниже поддержек 2850 и 1100 пунктов, а возвращения к более уверенным покупкам – при пробое 3000 и 1220 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 2850-2950 пунктов", — считает аналитик.

По мнению Бахтина из "БКС Премьер", в начале предстоящей недели набор факторов влияния на рынки не претерпит существенных изменений. В фокусе внимания останутся данные по заболеваемости коронавирусом в мире, американо-китайские отношения, также участники торгов продолжат следить за сигналами регуляторов и ключевыми статданными, отмечает он. В понедельник председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, в этот же день стоит обратить внимание на сентябрьские данные по инфляции в еврозоне, напоминает аналитик.

По его оценкам, в понедельник индекс Мосбиржи сформируется в пределах 2860-2980 пунктов.