МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,08%, до 4,84 доллара, "Новатэка" — на 1,91%, до 138,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,54%, до 58,48 доллара, "Газпрома" — на 5,41%, до 4,3 доллара, "Газпром нефти" — на 1,06%, до 18,58 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,55%, до 24,16 доллара, "Северстали" — на 0,48%, до 12,51 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,55%, до 21,82 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 0,5%, до 0,82 доллара, Сбербанка — на 1,32%, до 11,57 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 1,33%, до 25,95 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" упала на 5,35%, до 5,31 доллара, "Магнита" — снизилась на 2,65%, до 15,05 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 3,53%, до 2,73 доллара.