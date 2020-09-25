Курс рубля на завершающейся рабочей неделе преимущественно снижался. При этом основные резервные валюты обновили максимумы против рубля, соответственно с апреля-2020 и февраля-2016 — на отметках 78,5 рубля и 91,26 рубля за доллар и евро.

Фактором курсовой динамики стало сползание нефтяных котировок, которые не смогли удержаться около 44 долларов за баррель по сорту Brent и ушли в район 42 долларов.

Общее ослабление аппетита к риску поддерживалось ростом темпов распространения коронавируса в мире и опасениями второй волны карантинных мер в связи с этим. Падение спроса на рублевый госдолг отразило эту динамику обновлением ценовым индексом Мосбиржи государственных облигаций минимума с апреля. Свою лепту внес и рост санкционных рисков на фоне риторики США относительно строительства газопровода "Северный поток-2".

В результате доллар вечером в пятницу за неделю рос на 2,6 рубля до уровня 78,3 рубля, евро –на 1,3 рубля до 91 рубля. Разница обусловлена сползанием европейской валюты на форексе в район 1,16 доллара — к минимуму с 24 июля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом колебалась около 3,25 тысячи.

РУБЛЮ НАПОМНИЛИ ПРО САНКЦИИ И COVID

Российская валюта начала неделю инерционным снижением против доллара и стабилизацией к евро. Негативный фон создавался рынком нефти, который обвалился в начале недели примерно на 4%.

Карантинные меры "второй волны", принимаемые в мире в связи с ускорением распространения коронавируса, подогрели опасения по поводу снижения мирового спроса на топливо. Кроме того, Ливийская нефтяная компания заявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах, что позволяет возобновить добычу и экспорт нефти, приостановленный в связи с боевыми действиями в стране. Прибавка нефти на мировом рынке благодаря Ливии может составить до 1 миллиона баррелей в сутки.

Уход инвесторов от риска в долларовые активы спровоцировали также сообщения СМИ о том, что крупнейшие мировые банки, в том числе европейские, помогли отмыть несколько триллионов долларов "грязных денег" за 18 лет. Среди банков, упомянутых в докладе Международного консорциума журналистов-расследователей, находятся JPMorgan, Standard Chartered Bank, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon, Barclays, Societe Generale, Commerzbank AG.

Негативный фон поддерживался и решением Международной группы клубов взаимного страхования ответственности судовладельцев (International Group of P&I Clubs), которая отказалась от заключения контрактов по проекту "Северный поток 2" из-за риска американских санкций.

В понедельник госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон создает коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока 2", и надеется, что газопровод не будет достроен. Он также усилил давление, заявив, что Соединенные Штаты могут подготовить ответ на ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

Впрочем, августовский налоговый период в РФ и попытки мировых рынков скорректироваться вверх давали рублю шансы на краткосрочное восстановление.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел, заметно слабея против основных резервных валют. Давление на конъюнктуру мировых рынков рискового капитала оказывали опасения второй волны карантинных мероприятий в связи с ускорившимся распространением в мире коронавируса. Так, во Франции и Великобритании в четверг был зафиксирован рекордный суточный прирост числа заразившихся.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в четверг предупредил граждан страны о возможном повторении тотального карантина.

Давление на рубль окажет прохождение 25 сентября пика налогового периода августа.

При этом в октябре Сбербанк выплатит рекордные по величине дивиденды за 2019 год, оцениваемые экспертами в 422 миллиарда рублей, часть из которых будет конвертирована в валюту.

Минфин РФ, хотя и выполнил план размещения ОФЗ в третьем квартале, вынужден давать премию по доходности. При этом в четвертом квартале нефинансовые компании РФ должны будут потратить на обслуживание внешнего долга около 23 миллиардов долларов. Таким образом, рубль пока, скорее всего, останется под давлением.