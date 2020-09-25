МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрыли торги пятницы главным образом падением на остающихся рисках повторной волны заболевания коронавирусом, вырос только британский FTSE 100, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,34%, до 5842,67 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,69%, до 4729,66 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,09%, до 12469,2 пункта.

По итогам всей недели биржи Европы снижались, а основные индексы продемонстрировали падение на 3-5% на фоне роста опасений, связанных с ростом числа случаев заражения коронавирусом по всему миру. "Настроения шаткие. Это была неспокойная неделя", — заявил агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик Markets.com Нил Уилсон (Neil Wilson).

В четверг премьер-министр Франции Жан Кастекс предупредил граждан страны о возможном повторении тотального карантина на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса. В стране за сутки было выявлено рекордное количество случаев COVID-19, более 16 тысяч. Ранее ограничения также были введены в Испании. Рост количества заразившихся коронавирусом и ужесточение карантинных мер препятствуют восстановлению мировой экономики.

"На данном этапе мировая экономика не может себе позволить вернуться на коронавирусное дно из-за более строгих ограничительных мер", — сказал агентству аналитик Axi Corp Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Великобритании за сутки достигло рекордных 6,6 тысячи. Однако поддержку британскому индексу FTSE 100 оказало ослабление курса фунта. Более дешевая национальная валюта традиционно увеличивает доходы компаний-экспортеров, что повышает интерес к их бумагам на бирже.