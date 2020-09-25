МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Курс рубля в пятницу обновлял многомесячные минимумы к доллару, а также евро (с 2016 года), американская валюта торгуется выше 78 рублей, евро выше 91 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.32 мск пятницы подскакивает на 1,22 рубля, до 78,36 рубля, курс евро — на 1,02 рубля, до 91,07 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается при этом умеренно, на 0,2%, до 41,85 доллара за баррель.

"ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ"

Курс валюты РФ в начале торгов пятницы даже рос к доллару и евро вместе с "сырьевыми" валютами и поначалу укреплялся на полрубля.

Однако ситуация днем коренным образом изменилась, рубль ушел в минус, а вечером усилил падение. В результате доллар подскакивал максимально до 78,5 рубля, впервые со 2 апреля, евро вырастал до 91,26 рубля – максимума с февраля 2016 года.

Рубль стал самой слабой валютой в пятницу в сегменте развивающихся рынков, подешевев к доллару приблизительно на 1,5%, отмечает Михаил Шульгин из компании "Открытие Брокер".

Он обращает внимание, что большинство валют развивающихся рынков теряло в цене к доллару в последний торговый день недели. Укреплялась только индийская рупия, тайваньский доллар и филиппинское песо, стабильно держался таиландский бат и индонезийская рупия, добавляет аналитик.

"То есть, мы видим, что на фоне негативного отношения международных инвесторов к риску лучше других смотрится азиатский блок за счет близости экономических связей с Китаем, где сейчас нет угрозы второй волны коронавируса, при этом экономика КНР уверенно стоит на рельсах восстановления. Остальные валюты развивающихся рынков слабеют к доллару", — поясняет эксперт.

"Однако, возможно, в стане рыночных наблюдателей больше вопрос возникает не к факту ослабления рубля, а именно к темпам его падения в пятницу… Смеем предположить, что это результат технического сочетания ряда факторов типа отсутствия на рынке активных покупок рубля экспортерами, спроса на доллар, обусловленного завершением недели и близостью конца месяца и квартала, конвертации в иностранную валюту ранее полученных номинированных в рублях дивидендов по российским эмитентам", — перечисляет Шульгин.

ПРОГНОЗЫ

Курс рубля во многом зависит от нефтяных котировок, но сегодня весь день цены на это сырьё держатся лишь в небольшом минусе. При этом удара и с этого фронта для рубля тоже в дальнейшем нельзя исключать.

На нефтяном рынке нет явных негативных настроений, но опасения относительно "второй волны" пандемии нового коронавируса сохраняются, отмечает Виталий Громадин из БКС. "При возвращении карантинных ограничений спрос на нефть, конечно, ощутимо пострадает, несмотря на ожидания более разумных запретов. В случае второй волны пандемии падение спроса может составить примерно 18 миллионов баррелей в сутки по сравнению с 26 миллионов баррелей в сутки в апреле", — считает он.

Впрочем, по его оценкам, в начале следующей недели диапазон торгов курса пары "доллар-рубль" может составить 75-78 рублей, то есть, нацвалюта скорее укрепится.

Что касается всей следующей недели, то Евгений Миронюк из компании "Фридом финанс" ожидает диапазон 76,4-79 рублей за доллар, а евро, по его мнению, будет находиться в коридоре 88,5-91,47 рубля — верхняя граница совпадает с максимумом февраля 2016 года.