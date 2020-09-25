МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/. "Сбер" был готов к спекуляциям по поводу своего нового бренда и провел процедуры проверки на российском и международном рынках, все бренды зарегистрированы в соответствии с российским законодательством, заявили РИА Новости в пресс-службе группы.

"Мы были готовы к спекуляциям на тему нашего бренда. Мы провели все процедуры проверки на российском и международном рынках, и все наши бренды зарегистрированы в полном соответствии с российским законодательством и защищены законом", — сказали в пресс-службе.

"Сбер" в четверг официально представил новый логотип: градиентный сине-желто-зеленый незаконченный круг с одной зеленой галкой внутри и написанным рядом названием "Сбер", выполненным в том же цвете.

Сеть магазинов часов и ювелирных украшений AllTime ранее в пятницу заявила, что подала в суд на "Сбер" из-за плагиата, поскольку, по ее мнению, представленный им логотип в точности повторяет товарный знак сети, который она запатентовала в 2018 году. Сеть уверяет, что из-за этого ей будут принесены колоссальные убытки, и требует в иске со "Сбера" 1 миллиард рублей.

При этом в Роспатенте сообщили РИА Новости, что на данный момент в Палату по патентным спорам возражения по поводу товарного знака "Сбера" от компании AllTime не поступало. "В случае поступления оно будет рассмотрено в установленном порядке", — добавили в пресс-службе Роспатента.