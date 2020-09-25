МОСКВА, 25 сен /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе продолжения снижения российского рынка акций по основным индексам, но значительного коррекционного укрепления рубля, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, рублёвый индекс Мосбиржи снизится по итогам недели ещё на 1,7% (после падения почти на 2% по итогам недели прошедшей), до 2849 пунктов, а долларовый РТС — на 0,8%, до 1156 пунктов.

Цена на нефть марки Brent незначительно снизится, до 41,5 доллара за баррель, евро на форексе подешевеет до 1,16 доллара, оценивают эксперты.

Курс доллара упадёт от уровней вечера прошедшей пятницы примерно на 1,2 рубля, до 76,96 рубля, евро – приблизительно на 1,5 рубля, до 89,4 рубля, также ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые рынки остаются под прессингом, рискованные активы дешевеют. Риски "второй волны" пандемии высоки, при этом мировые центробанки пока скептически относятся к такому сценарию, добавляя опасений. Сырьевые рынки и компании в текущей ситуации выглядят наиболее уязвимыми, поскольку новые ограничения в экономиках неизбежно вызовут падение спроса, а значит, и цен", — отмечает Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

"Важным фактором продолжает выступать ситуация с распространением коронавируса. Вторая волна пандемии в Европе заставляет инвесторов опасаться восстановления карантинных ограничений, что окажет негативное влияние на экономику европейских стран и, соответственно, отразится на темпах восстановления мировой. В этой ситуации инвесторы будут сокращать свое присутствие в рисковых активах, что окажет на них давление", — добавляет Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

Одной из надежд покупателей в ближайшие дни станет возможное голосование по очередному пакету стимулирующих мер в конгрессе США, который готовят демократы, обращает внимание Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". Если сторонам удастся приблизиться к компромиссу, покупки на рынках могут активизироваться, полагает аналитик.

"В понедельник председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью. В этот же день стоит обратить внимание на сентябрьские данные по инфляции в еврозоне. Вторник будет примечателен и публикацией индекса доверия потребителей США (CB), а также порции важной статистики из Германии – объёма розничных продаж за август и данных по безработице в сентябре", — перечисляет события Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Из статистики среды он выделяет, прежде всего, публикацию сентябрьских PMI в производственном секторе и секторе услуг Китая, а также американские данные — информацию об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за сентябрь, данные о ВВП за второй квартал и недельные изменения запасов сырой нефти от минэнерго США.

"В четверг состоится саммит лидеров ЕС и будут опубликованы данные по безработице в еврозоне за август. Традиционно в этот день инвесторы обратят внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США. Отметим также публикацию данных по деловой активности в сентябре в американском производственном секторе. В пятницу на настроения может повлиять выход сентябрьских данных по рынку труда в Штатах", — добавляет он.

РУБЛЬ СКОРРЕКТИРУЕТ ПОТЕРИ

Георгий Ващенко из компании "Фридом Финанс" полагает, что рубль будет торговаться в диапазоне 76-77,5 за доллар.

"В ближайшие дни локальную поддержку национальной валюте окажет повышенный спрос из-за продолжающегося налогового периода, что, тем не менее, вряд ли станет определяющим на фоне глобального снижения интереса к рисковым активам. При этом в среднесрочной перспективе в пользу рубля будет играть сезонное увеличение текущего счета платежного баланса и начало продажи валюты Центральным банком на рынке в четвертом квартале", — отмечает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург".

Рубль обладает всем набором фундаментальных параметров для укрепления, но пока нет технических сигналов на разворот тенденции, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер". По сути, его перепроданность проявляется не только на фундаментальном уровне, но и на техническом, отмечает аналитик.

"Сохраняется давление внешнеполитических рисков, а также негативное влияние ситуации на глобальном рынке. После длительного периода ослабления в летние месяцы американский доллар начал отыгрывать свои потери. Однако данную тенденцию не стоит считать устойчивой. Когда в конгрессе определятся с новым пакетом экономической помощи, ослабление американской валюты возобновиться", — считает он.

ДИНАМИКА ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ

В то время как для российских активов дополнительно нагнетаются и внешнеполитические риски, среди внутренних условий противопоставить этому давлению практически нечего, кроме сохранения восстановительного тренда в экономике, считает Евстифеев.

На таком фоне продажи на рынках, включая российский, будут преобладать, что приведет к отступлению индекса Мосбиржи в диапазон 2800-2850 пунктов, считает Зварич.

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" считает, что фондовые индексы будут тянуть вниз акции банков из-за опасений относительно роста плохих долгов и увеличения объема реструктуризаций.

Динамика нашего рынка зависит от того, удастся ли быками закрепить индекс Мосбиржи на уровне выше отметки 2860, если это получится, то мы увидим рост акций, считает Андрей Верников из инвестгруппы "Универ Капитал".

"Краткосрочные прогнозы смысла не имеют, потому как динамика рынка зависит от пандемии коронавируса и связанных с ней опасениях инвесторов о замедлении экономики. По сути, это медицинские прогнозы. Кроме того, важны новости о новых стимулах для экономики США. К примеру, любые шаги Демократической партии США навстречу достижению договоренности относительно новых стимулов, несомненно, позитивная новость", — говорит он.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

В фокусе предстоящей недели крайне мало важных корпоративных событий, исключением можно считать IPO "Совкомфлота", оцененного предварительно в диапазоне 4,5-5 миллиардов долларов, также закроются реестры ВТБ и Сбербанка на дивиденд, отмечает Ващенко.

"Обсуждаемая возможная сделка "Яндекса" и TCS, похоже, даст старт усилению конкурентной борьбы IT-гигантов и банков на рынке FinTech-сервисов. Mail.ru объявил о привлечении 600 миллионов долларов… Ожидаем, что лидерами роста будут акции телекомов, банков, IT", — указывает он.

"Хорошая новость, что хотя мы краткосрочно не можем предсказать рынок, в долгосрочном плане мы можем определить круг акций, интересных инвесторам. Это электроэнергетика, которая фундаментально недооценена, это IT-сектор и это акции Сбербанка. Акции нефтяного сектора и сектора транспорта лучше избегать, так как в случае новой волны пандемии они пострадают больше всего", — в свою очередь рекомендует Верников.

Сектор нефти и газа останется под давлением или будет консолидироваться, считает Кочетков.

"Риски второй волны COVID-19 намекают на то, что восстановление спроса на нефть может замедлиться или вовсе пойти в обратную сторону. Также налоговые инициативы правительства создают дополнительные факторы давления на корпоративные прибыли нефтяников, металлургов и ряда других добывающих компаний. Соответственно, секторы нефти и газа, а также металлургии и добычи будут оставаться слабее рынка", — говорит эксперт.

"Однако я ожидаю разворот в акциях металлургических компаний. Падение цены на золото пока не выходит за рамки технической коррекции, и на фоне коррекции фондовых рынков цена на металл может пойти в рост и подняться выше 1900 долларов в ближайшие дни", — в то же время указывает Ващенко.