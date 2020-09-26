МОСКВА, 26 сен /ПРАЙМ/. Единственным системно значимым банком, который в августе нарастил средства россиян на валютных вкладах, стал Сбербанк, остальные крупнейшие банки зафиксировали отток в 866,1 миллиона долларов, следует из расчетов РИА Новости на основе данных Банка России.

Крупнейший отток наблюдался в ВТБ (611,7 миллиона долларов). "Мы видим, что по окончании действия срочных вкладов клиенты зачастую оставляют свои средства на текущих и накопительных счетах. В этом году клиенты проявляют особенно высокий интерес к накопительным счетам. Такой тренд обусловлен желанием клиентов иметь деньги всегда "под рукой", выгодными ставками по продукту, а также возможностью использования дополнительных опций для других продуктов банка", — пояснили РИА Новости в банке.

На втором месте по оттоку валютных вкладов расположился банк "Открытие" (44,9 миллиона долларов), тройку лидеров замыкает Росбанк (43,8 миллиона долларов). Крупные суммы россияне забрали из Альфа-банка (42,5 миллиона долларов), "Юникредита" (40,4 миллиона долларов) и Россельхозбанка (32,3 миллиона долларов). Также отток наблюдался в Райффайзенбанке (24,2 миллиона долларов), Газпромбанке (18,2 миллиона долларов) и МКБ (8,1 миллиона долларов).

Сбербанк стал единственной системно значимой кредитной организацией с притоком валюты на вклады в августе — он составил 60,6 миллиона долларов. За счет этого валютные вклады россиян во всех крупнейших банках сократились по итогам августа на 805,5 миллиона долларов.

При этом, как и в предыдущие два летних месяца, в августе россияне активно "перекладывали" иностранную валюту на текущие счета. Больше всего поступило на счета ВТБ (236,8 миллиона долларов) и Сбербанка (222 миллиона долларов). Клиенты Райффайзенбанка положили на текущие счета 105,2 миллиона долларов, что в итоге позволило банку выйти "в плюс" по общему притоку валюты.

Клиенты Росбанка пополнили свои текущие счета на 22,5 миллиона долларов, "Открытия" — 22,2 миллиона долларов, "Юникредита" — 6,3 миллиона долларов, Газпромбанка — 5,6 миллиона долларов. Отток же средств с текущих счетов наблюдался в Альфа-банке (52,8 миллиона долларов) и МКБ (4,8 миллиона долларов).

При этом, если еще в июне и июле приток валюты на текущие счета крупнейших банков, позволял им в целом говорить о притоке валюты от розничных клиентов, то в августе ситуация изменилась. В прошлом месяце россияне положили на счета лишь 567,8 миллиона долларов, врезультате чего отток валюты розничных клиентов из крупнейших банков составил 237,5 миллиона долларов.

Промсвязьбанк, который также входит в список системно значимых кредитных организаций, эти данные не раскрывает.