МОСКВА, 27 сен /ПРАЙМ/. Министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении крупнейшего производителя полупроводников в Китае — компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), сообщает газета Wall Street Journal.

Согласно письму, которое американский минторг направил производителям компьютерных чипов в США, теперь американские компании должны будут получать специальные лицензии перед отправкой определенных видов оборудования или технологий китайской SMIC или ее дочерним компаниям. Отмечается, что такие меры могли быть предприняты из-за опасений, что Китай может использовать экспортируемые из США технологии и продукцию в военных целях.

Как пишет газета, США ожидают, что новые ограничения повлияют на способность КНР конкурировать в сфере передовых технологий.

Однако представитель SMIC в ответ на объявленные американцами ограничения заявила, что компания производит полупроводники и предоставляет услуги только гражданского назначения и не сотрудничает с военным сектором Китая.

Отношения между Пекином и Вашингтоном в последние месяцы накалены по целому ряду причин, таких как пандемия коронавируса, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, отказ КНР принять участие в переговорах по контролю над вооружениями, торговые противоречия. Кроме того, администрация США предприняла ряд мер по ограничению угрозы национальной безопасности США, якобы исходящей, по мнению Вашингтона, от китайских технологических компаний.