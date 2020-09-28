МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Торги акциями "Русала" на Московской бирже возобновятся в понедельник после трехдневного перерыва, с 22 по 25 сентября, произошедшего из-за перерегистрации компании в РФ.

Ещё во вторник Московская биржа сообщала РИА Новости, что с понедельника, 28 сентября, сделки с акциями "Русала" будут заключаться в обычном режиме. Ограничения кодов расчетов были сняты 26 сентября. Приостановка торгов была связана с процедурой перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России. Как следует из сообщения "Русала", ЦБ РФ уже зарегистрировал выпуск и проспект ценных бумаг в рамках процедуры перерегистрации.

В пятницу пресс-служба специального административного района (САРа) — Октябрьского острова в Калининградской области — сообщила, что "Русал" завершил перерегистрацию с острова Джерси в РФ и стал 33-м участником специального района. Также ранее сообщалось, что "Русал" должен получить государственную регистрацию в Федеральной налоговой службе (ФНС) России в качестве международной компании 25 сентября. Соответственно, торги его бумагами возобновятся на бирже в понедельник, 28 сентября.

С даты регистрации официальный юридический адрес компании меняется с Джерси на 236006, Калининград, улица Октябрьская, 8. Также компания будет вести реестр своих акционеров в России, а номинальная стоимость и валюта акций будет изменена с 0,01 доллара на 0,656517 рубля.

Акционеры "Русала" в начале августа 2019 года одобрили перерегистрацию компании с Джерси на территорию России. Сменив таким образом юрисдикцию, компания получает статус международной и возможность без ограничений совершать валютные операции и расчеты. Также предусмотрены налоговые льготы, в частности, снижение налога на прибыль по доходам, полученным в виде дивидендов и при продаже акций.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры компании — группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.