События в сфере макроэкономики и бизнеса 28 сентября
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 28 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|16:30
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер
|16:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|16:45
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Лоретты Местер (президент ФРБ Кливленда)
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Татнефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|ФосАгро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Россети — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|ФСК ЕЭС — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Группа ЛСР — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Группа ЭТАЛОН — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|28.09 — 2.10
|RUB
|Транснефть — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Совкомфлот — размещение дополнительных выпусков акций ПАО, открытие книги (закрытие — 06.10.2020)
|RUB
|Газпром — СД (решение о приобретении доли в УК ООО "Газпром флот")
|RUB
|РуссНефть — СД (выборы председателя СД)
|RUB
|Россети — СД (отчет о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО и дочерних компаний)
https://1prime.ru/Financial_market/20200928/832079032.html