Цена на медь символически растёт в рамках коррекции
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди несколько поднимается в рамках коррекции после падения на 4,6% за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.04 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,04%, до 2,9777 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
По итогам торгов в пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,33%, до 6545 долларов, алюминия — на 0,49%, до 1748,5 доллара, цинка — снизилась на 0,04%, до 2369 долларов.
Удешевление металла в прошлые дни было вызвано ожиданиями снижения спроса на него в свете ряда свидетельств начала "второй волны" инфицирования новым коронавирусом. Так, фондовые биржи Китая, основного потребителя меди, за ту же неделю опустились в среднем на 3% по основным индексам.
https://1prime.ru/Financial_market/20200928/832079058.html