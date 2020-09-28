МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость меди несколько поднимается в рамках коррекции после падения на 4,6% за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.04 мск стоимость декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,04%, до 2,9777 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов в пятницы на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,33%, до 6545 долларов, алюминия — на 0,49%, до 1748,5 доллара, цинка — снизилась на 0,04%, до 2369 долларов.

Удешевление металла в прошлые дни было вызвано ожиданиями снижения спроса на него в свете ряда свидетельств начала "второй волны" инфицирования новым коронавирусом. Так, фондовые биржи Китая, основного потребителя меди, за ту же неделю опустились в среднем на 3% по основным индексам.