МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Совкомфлот" установил диапазон цены в рамках IPO от 105 рубля до 117 рубля за акцию, сообщила компания.

"Диапазон цены IPO установлен в размере от 105 рублей до 117 рублей за одну обыкновенную акцию", — говорится в сообщении в понедельник.

Также в компании заявили, что торги акциями "Совкомфлота" (СКФ) на Московской бирже начнутся в районе 7 октября.

"Ожидается, что торги обыкновенными акциями СКФ на Московской бирже (листинг первого уровня) начнутся 7 октября 2020 года или в ближайшую к этому дню дату под тикером FLOT и кодом ISIN RU000A0JXNU8", — говорится в сообщении "Совкомфлота" в понедельник.