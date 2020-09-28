МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Добыча нефти в Ливии выросла в разы с момента начала ее возобновления неделей ранее, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар в пятницу 18 сентября заявил о возобновлении добычи и экспорта нефти из портов Ливии, которые были закрыты с января из-за военных действий. На следующий день Национальная нефтяная корпорация Ливии (National Oil Corporation, NOC) объявила, что снимает режим чрезвычайной ситуации на месторождениях и в портах.

"Дополнительная добыча на месторождениях, с которых нефть поступает на три восточных экспортных терминала Харига, Брега и Зувейтина, составила около 150 тысяч баррелей нефти в день", — приводит агентство слова источников.

По их мнению, эта добыча будет расти и дальше, поскольку танкеры приходят и разгружают от нефти заполненные ранее резервуары и хранилища на месторождениях, что и позволяет увеличивать добычу.