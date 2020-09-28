МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы начали торги понедельника уверенным ростом вслед за подъемом на американских биржах в конце прошлой недели, а также на фоне внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10.31 мск французский CAC 40 рос на 1,78%, до 4813,78 пункта, немецкий индекс DAX – на 2,25%, до 12752,05 пункта, британский индекс FTSE 100 прибавлял 1,57%, до 5933,8 пункта.

Европейские инвесторы в понедельник обратили внимание на оптимизм на американских рынках в конце предыдущей недели. Так, основные фондовые индексы США выросли в пятницу на 1,3-2,2%.

Кроме того, поддержку настроений инвесторов оказывают корпоративные новости. Так, акции британско-гонконгской банковской группы HSBC подскочили в цене в понедельник на бирже Лондона на 10% после новостей, что ее крупнейший акционер — китайская компания Ping An Asset Management — нарастил долю в банковской группе до 8% с 7,95%.

Трейдеры также обратили внимание на сообщение британского производителя алкогольных напитков Diageo, который ждет улучшения показателей продаж и операционной прибыли в первом полугодии 2020-2021 финансового года (с июля по декабрь 2020 года) по сравнению со вторым полугодием 2019-2020 финансового года. Акции компании дорожают на бирже в Лондоне на 6%.