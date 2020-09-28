МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник не показывают определенной динамики на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,21% — до 4,85 доллара, "Новатэка" — снижалась на 1,04%, до 137,45 доллара, "Лукойла" — снижалась на 0,29%, до 58,31 доллара. Бумаги "Газпрома" росли в цене на 1,69% — до 4,37 доллара, "Газпром нефти" — на 0,43%, до 18,66 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" опускалась на 0,21% — до 23,96 доллара, "Северстали" — на 0,36%, до 12,49 доллара, НЛМК — росла на 0,79%, до 21,69 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,01% — до 0,82 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,11%, до 11,56 доллара. Цена расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,1%, до 25,98 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,28%, до 5,33 доллара, "Ленты" — на 0,27%, до 2,74 доллара. Расписки "Магнита" снижались в цене на 0,3%, до 15,01 доллара.