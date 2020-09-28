МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник закрылись без единой динамики на фоне подъема на американских рынках в конце прошлой недели и опасений вокруг отношений между США и Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite по итогам торгов снизился на 0,1%, до 3217,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,8%, до 2126,88 пункта, гонконгский Hang Seng Index — вырос 1%, до 23476,05 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,29%, до 2308,08 пункта, австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,21%, до 5952,3 пункта, японский Nikkei 225 вырос на 1,32%, до 23511,62 пункта.

С одной стороны, поддержку рынкам Азии оказал оптимизм на американских рынках — основные фондовые индексы США выросли в пятницу на 1,3-2,2%.

С другой стороны, настроения трейдеров оказались под давлением из-за новых признаков обострения отношений между США и КНР. Так, СМИ сообщили в выходные, что министерство торговли США объявило о введении экспортных ограничений в отношении крупнейшего производителя полупроводников в Китае — компании Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

"Японский рынок акций вырос вслед за подъемом трех основных индексов США. Но покупательские настроения были ограничены опасениями по поводу ухудшения американо-китайских отношений и тенденции к небольшому укреплению иены", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитиков Okasan Online Securities. Курс иены к доллару растет в понедельник до 105,41 иены за доллар со 105,6 иены на прошлом закрытии.

Кроме того, влияние на настроения рынков оказали статданные из Китая, согласно которым прибыль крупных промышленных предприятий страны в августе выросла на 19,1% в годовом выражении после роста на 19,6% месяцем ранее. В то же время с начала года показатель сократился всего на 4,1%, при этом предыдущие данные — с января по июль — указывали на снижение прибыли крупных промпредприятий в стране на 8,1%.