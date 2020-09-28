МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры падает в понедельник к доллару и обновляет исторический минимум на фоне геополитических опасений, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.08 мск курс доллара рос до 7,7943 лиры за доллар с 7,6607 лиры на предыдущем закрытии.

Таким образом, курс лиры к доллару находится у нового исторического минимума. В начале августа он обновил исторический минимум, достигнутый в мае 2020 года, в 7,2712 лиры к доллару. С тех пор турецкая валюта преимущественно ослаблялась, причем темпы ускорились с середины сентября. Остановить это падение не смогли даже меры Центробанка Турции, который в минувший четверг повысил ключевую ставку с 8,25% до 10,25%.

К обострению отношений Турции с Грецией из-за границ их шельфа в Восточном Средиземноморье на минувших выходных добавился еще один геополитический риск. Президент Турции Тайип Эрдоган позвонил азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву и заявил о полной поддержке со стороны Анкары в связи с ситуацией на линии соприкосновения в Карабахе.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению МО Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране. Ряд государств, в том числе Россия и Франция, призвали стороны к сдержанности.

"Есть опасения, что Турция окажется втянутой в еще один региональный конфликт", — сказал агентству Рейтер аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш (Timothy Ash).