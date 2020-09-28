МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Акции "Русала" после четырехдневного перерыва в торгах, произошедшего из-за перерегистрации компании в РФ, в первые минуты после их возобновления упали на 5% — максимальными темпами с июня, однако затем котировки выправились и сейчас снижение составляет около 1% к уровню закрытия торгов 21 сентября, свидетельствуют данные Московской биржи.

Предыдущее сильное падение, когда акции алюминиевого гиганта в течение дня максимально снижались на 5,3%, пришлось на 4 июня. Тогда акции "Русала" падали под давлением новостей об аварии на ТЭЦ в Норильске, из-за которой могут снизиться дивиденды от "Норникеля", и на негативном внешнем фоне. Еще более сильное снижение (-11,8%) пришлось на 18 марта, когда бумаги падали на фоне обвала мировых рынков акций из-за роста числа заболевших COVID-19 и финансовой отчетности "Русала" за 2019 год. Ранее, 12 марта, акции компании максимально теряли в ходе торгов 15,7%.

К 12.57 мск акции "Русала" снижаются на 0,92%, при этом в начале торгов бумаги компании максимально падали на 5% — до 31,03 рубля. Индекс Мосбиржи поднимается на 0,97%.

Приостановка торгов была связана с процедурой перерегистрации компании с острова Джерси на территорию России. Она была успешно завершена 25 сентября. Юридическим адресом компании теперь стал калининградский "офшор". Также "Русал" будет вести реестр своих акционеров в России, а номинальная стоимость и валюта акций изменена с 0,01 доллара на 0,656517 рубля.

ОК "Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в 2019 году пришлось 5,9% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры компании — группа En+ (56,88% акций) и СУАЛ (26,5% акций), 16,62% акций находятся в свободном обращении. "Русал" в 2019 году сохранил выпуск алюминия на уровне 3,757 миллиона тонн.