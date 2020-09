28 сен — Dow Jones. Фьючерсы на американские индексы в понедельник повышаются. Фондовый рынок может частично восстановиться после снижения в течение четырех недель подряд.

Фьючерсы на S&P 500 прибавили 1%. С начала сентября индекс теряет почти 6%. Фьючерсы на Nasdaq-100 выросли на 1,2%.

Индекс волатильности Cboe сегодня повышается. Волатильность на рынках в этом месяце усилилась из-за опасений инвесторов насчет дальнейшего распространения коронавирусной инфекции, нестабильных темпов восстановления экономики, политических рисков и сохраняющегося напряжения между Пекином и Вашингтоном.

Трейдеры предполагают, что будущие президентские выборы в США станут одними из самых непредсказуемых, и ставят на необычно сильные колебания котировок всех активов, начиная с акций и заканчивая валютой. Инвесторы делают ставки на различные активы, которые могут принести прибыль, если волатильность продолжится и после дня выборов. Они опасаются, что вопрос о том, кто вышел победителем гонки за кресло президента США останется не до конца решенным до декабря.

"Текущие условия сильно отличаются от тех, которые были в периоды предыдущих выборов, – указал Джеймс Маккормик, аналитик NatWest Markets. – Инвесторам приходится защищаться, поскольку никто не знает, насколько сильными будут колебания".

Беспокойство инвесторов по поводу выборов усилилось после того, как Дональд Трамп неоднократно говорил, не представляя при этом никаких доказательств, что голосование по почте приведет к повсеместным фальсификациям в пользу демократов.

"На прошлой неделе множество комментариев Трампа указывали, что он не готов спокойно передать власть, – пояснила Джейн Фоли, директор валютной стратегии в Rabobank. – Недавно были протесты в поддержку чернокожего населения, а безработица выросла. Все это может привести к массовым беспорядкам".

Панъевропейский Stoxx Europe 600 поднялся на 1,7%. По словам инвесторов, применение новых мер налогово-бюджетной поддержки во многих европейских странах и признаки минимального воздействия вернувшихся ограничений на экономическую активность несколько ослабляют давление.

"В какой-то момент число заболевших резко выросло, и это исключило один из позитивных аргументов в пользу европейского рынка прошедшим летом, – прокомментировал Маккормик. – Но если взглянуть на данные о передвижениях, в Европе фактически ничего не изменилось. Ограничения сейчас минимальны".

Акции HSBC Holdings на Лондонской бирже прибавили более 9% после того, как Ping An Insurance of China Ltd. увеличила свою долю в банке. На прошлой неделе бумаги HSBC достигли 25-летнего минимума. Акции Deutsche Bank, UBS, Commerzbank и Standard Chartered сегодня также растут.

Большинство азиатских индексов повысились. Японский Nikkei 225 набрал 1,3%, гонконгский Hang Seng – 1%.

Китайский Shanghai Composite изменился незначительно. Темпы роста прибыли производственных компаний Китая в августе замедлились на фоне проблем, с которыми столкнулись экспортеры страны в условиях возобновления работы зарубежных производственных мощностей. Компании производственного сектора Китая сообщили об увеличении прибыли в августе на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года против роста на 19,6% в июле. Об этом в воскресенье сообщили в Национальном бюро статистики Китая.

Доходность 10-летних американских бондов подросла с пятничных 0,659% до 0,671%.

Нефть марки Brent подешевела на 0,7% до 42,15 доллара. Золото подешевело на 0,6% до 1854,90 доллара.

