МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник демонстрируют редкостный рост, прибавляя 1,35% и более, в то время как инвесторы ожидают начала предвыборных теледебатов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.34 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,35%, до 27408 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,72%, до 11327,88 пунктов, фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,35%, до 3331,62 пункта.

После волатильной прошлой недели, когда в отдельные дни индексы снижались на 2-3%, а затем — росли на 1-2%, трейдеры ждут позитива с учётом того, что завтра, во вторник 29 сентября, состоятся первые теледебаты в рамках кампании выборов президента США.

Президентским выборам в США, которые запланированы на ноябрь, сопутствуют условия значительной неопределенности. Страна столкнулась с пандемией коронавируса и на данный момент лидирует по числу зараженных в мире — более 7 миллионов случаев. Карантинные ограничения значительно сдержали основные экономические показатели. Власти страны вместе с этим по-прежнему не могут согласовать размер дополнительной поддержки экономики.

"Условия очень сильно отличаются от тех, что были на любых других выборах. Как инвестор ты должен защитить себя, потому что ты просто не знаешь, как все будет развиваться", — цитирует газета Wall Street Journal мнение стратега Nat West Markets Джеймса Мак-Кормика (James McCormick).

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