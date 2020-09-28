28 сен — Dow Jones. Китайский юань по итогам текущего квартала продемонстрировал самую сильную более чем за десять лет динамику против доллара США, чему способствовали оптимизм инвесторов относительно перспектив экономики Китая, а также относительно высокая стоимость заимствований.

За период с начала июля по закрытие торгов в пятницу юань укрепился против доллара США на 3,7%. Вероятно, он продемонстрирует самый высокий квартальный рост против американской валюты с начала 2008 года, о чем свидетельствуют данные FactSet. Другие случаи столь сильного роста юаня приходятся на 1970-е и 1980-е годы, до начала реформирования валютного рынка Китая в 1994 году.

Устойчивость экономики Китая, которая первой в мире пострадала от пандемии коронавируса, но затем смогла преодолеть эти трудности, также способствует повышению привлекательности юаня, отмечает Джейсон Брейди, глава Thornburg Investment Management. "Мы наблюдаем действительно сильную экономика, которая отчасти объясняет укрепление юаня", — говорит он.

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Брейди ожидает сохранения широкомасштабной слабости доллара на фоне попыток властей США оживить экономику страны при помощи чрезвычайно низких процентных ставок и налогово-бюджетного стимулирования.

Центральный банк Китая проявляет меньшую по сравнению с другими центральными банками мира склонность к мягкой политике, и он не снижал ключевые процентные ставки с мая. Это способствовало увеличению спрэда доходности между активами Китая, такими как суверенные облигации, и аналогичными активами других крупных экономик.

Доходность 10-летних гособлигаций Китая превышает 3%, тогда как доходность казначейских облигаций США достигла рекордного минимума выше 2,4%, согласно данным FactSet.

Джим Вено из AXA Investment Managers считает, что инвесторы, которые держат гособлигации Китая в своем портфеле активов, могут получить выгоду из-за разницы номинальных доходностей, а также роста курса юаня, тогда как покупки ими китайских активов будут способствовать дальнейшему укреплению китайской валюты.

Устойчивый приток зарубежного капитала на китайские рынки в последние года отчасти был обеспечен включением Китая в ключевые фондовые индексы. В четверг в FTSE Russell приняли решение включить Китай в ведущий индекс мировых государственных облигаций, последовав примеру JPMorgan Chase & Co. и Bloomberg LP.

Согласно оценке Morgan Stanley, годовой приток иностранного капитала в гособлигации Китая до 2030 года будет составлять 80-120 млрд долларов США, и более 100 млрд долларов в год будет вкладываться в китайские акции.

Morgan Stanley и несколько других банков, в том числе Goldman Sachs Group Inc. и HSBC Holdings PLC, пересмотрели прогнозы по юаню в сторону повышения. И все же среди аналитиков нет единого мнения относительно того, будет ли юань продолжать расти и какими темпами. Консенсус-прогноз рынка предполагает замедление дальнейшего повышения юаня.

Результаты опроса 14 экономистов и стратегов-аналитиков, проведенного The Wall Street Journal, указывают на то, что наиболее оптимистичного прогноза по юаню придерживаются в Goldman Sachs и United Overseas Bank, ожидая его укрепления до 6,5 юаня за доллар в течение года или около того. Наименее оптимистично настроены в Daiwa Capital Markets, где считают, что юань достигнет 7,6 против доллара к концу 2020 года. Другие прогнозы предполагают, что в этом и следующем году пара будет торговаться от 6,55 до 7,05.

"Ситуация в Китае нормализуется, и это позитивно отражается на настроениях инвесторов", — говорит экономист UOB.

По его словам, восстановление экономики Китая побуждает иностранных инвесторов вкладывать деньги в акции и облигации этой страны. Он ожидает роста юаня до 6,7 юаня за доллар к концу 2020 года и его укрепления до 6,5 во 2-й половине 2020 года.

С 2018 года юань страдает от неровных отношений США и Китая. Он вырос, когда Вашингтону и Пекину удалось заключить соглашение о торговле ранее в этом году, но затем ослаб на фоне эскалации напряженности и сокращения экономики Китая. Текущий рост юаня начался в конце мая.

И все же в этом году волатильность юаня намного меньше волатильности таких валют, как австралийский доллар или британский фунт. Пекин сохраняет жесткий контроль над курсом юаня посредством контроля над капиталом, интервенций и определения узкого дневного диапазона для пары доллар/юань.

Более слабый юань делает китайские товары более конкурентоспособными на международном рынке, нивелируя влияние пошлин, тогда как укрепление юаня позволяет отвергать обвинения в манипуляции курсом.

Текущее укрепление юаня по-разному оценивается компаниями Китая. Оно идет на пользу авиалиниям и крупным импортерам сырьевых товаров, а также тем компаниям, чей долларовый долг остается весьма высоким, например, застройщикам. Однако высокий курс юаня стал плохой новостью для экспортеров.

— Авторы Joanne Chiu, joanne.chiu@wsj.com, Chong Koh Ping, chong.kohping@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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