МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российская нефть марки Urals за период с 1 по 22 сентября подешевела в Европе на 3-4 доллара за баррель, примерно до 40,8 доллара, сообщает международное ценовое агентство Argus. Нефть дешевеет на фоне данных о новых случаях заражения коронавирусом

По информации агентства, по итогам сентября морской экспорт Urals останется на уровне августа в 1,09 миллиона баррелей в сутки (4,54 миллиона тонн). При этом в октябре роста отгрузок также не ожидается. Более того, морские поставки сорта 1-10 октября должны снизиться примерно на 96 тысяч баррелей в сутки относительно среднего уровня сентября, до 992 тысяч баррелей в сутки (1,38 миллиона тонн).

"Эта информация оказала поддержку стоимости Urals в Северо-Западной Европе: цена на сорт 22 сентября повысилась до премии 0,15 доллара за баррель к Североморскому датированному по сравнению с премией 0,05 доллара в начале месяца. Поддержке дифференциалу способствовало и удешевление Urals в абсолютном выражении на 3,5 доллара за баррель с начала сентября до 40,81 доллара вслед за эталоном", — говорится в обзоре агентства.

"В Средиземноморье партии Urals объемом 80-100 тысяч тонн торгуются с премией 0,1 доллар за баррель к эталону по сравнению с премией 0,55 доллара за баррель — в начале сентября. В абсолютном исчислении сорт подешевел за этот период на 4,05 доллара за баррель вслед за эталоном, до 40,76 доллара за баррель", — также сообщает агентство.

В обзоре одновременно отмечается, что укрепление спроса в Китае на легкие сорта в сентябре оказало поддержку российской нефти ВСТО. Ноябрьские партии этого сорта 22 сентября торговались в среднем с премией 0,5 доллара за баррель относительно ноябрьских своповых контрактов на сорт Dubai, или на 0,3 доллара дороже, чем последние октябрьские грузы.

Более актуальных данных о стоимости Urals и ВСТО агентство в обзоре не приводит.