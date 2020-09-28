МОСКВА, 28 сен — Dow Jones. Инвесторы ожидают увеличения волатильности на фоне президентских выборов в США, причем они ставят на необычно сильные колебания котировок всех активов, начиная с акций и заканчивая валютой. Участники рынка готовятся к одному из наиболее непредсказуемых периодов в истории.

На рынке не только хеджируют позиции, как это происходит обычно перед выборами. Трейдеры также ставят на различные активы, которые могут принести прибыль, если волатильность продолжится и после дня выборов. Они опасаются, что вопрос о том, кто вышел победителем гонки за кресло президента США, останется не до конца решенным до декабря.

Котировки фьючерсов и опционов показывают, что неоднозначный результат президентских выборов стал для рынков базовым сценарием, причем причиной может оказаться как замедленный процесс подсчета голосов, так и оспаривание результатов подсчета. Фьючерсы на золото и казначейские облигации, по словам трейдеров, предвещают, возможно, самый активный ноябрь в истории рынка. Производные финансовые инструменты, привязанные к японской иене, которая считается защитным активом, также говорят о том, что беспокойство инвесторов сейчас значительно сильнее, чем четыре года назад, перед предыдущими выборами.

Некоторые трейдеры пользуются инструментами, привязанными к индексу волатильности VIX, который рассчитывает Чикагская биржа опционов. Они послужат защитой на случай резких колебаний акций после дня выборов. В последнее время индекс VIX, который оценивает ожидающиеся колебания S&P 500, неуклонно рос. Примечательно, что цена фьючерсов на VIX достигает пика к концу декабря, а в начале 2021 года снижается: по всей видимости, инвесторы опасаются, что неопределенность, вызванная президентскими выборами, затронет и декабрьские торги.

Еще одна стратегия защиты от волатильности называется стрэдл – одновременная покупка и бычьих, и медвежьих опционов. При такой стратегии валютный инвестор защищен от резких колебаний в обе стороны. Если курс базовой валюты растет или снижается относительно цены исполнения опциона, инвестор получает достаточный доход, чтобы с избытком покрыть расходы на приобретение опционов.

Традиционно выборы оказывали на рынок меньше влияния, чем масштабные экономические тренды или процентные ставки. Финансовые консультанты часто советуют клиентам не опираться на политические события в принятии инвестиционных решений. Но степень беспокойства, которая проявилась сейчас на рынках совершенно разнородных активов, подсказывает аналитикам, что рынки готовятся к крайне нервному периоду. Он может оказаться тем более болезненным, если подъем, который недавно наблюдался на рынках различных классов активов, сменится синхронным падением.

Помимо грядущих выборов, инвесторов тревожат новые ограничения, которые вводятся в некоторых штатах США из-за Covid-19. Кроме того, меркнет надежда на новую программу федеральной финансовой помощи компаниям и населению. Все это тянет рынок вниз. Индекс S&P 500, который 2 сентября установил рекорд, отступил от того уровня на 8% и завершил в минусе последние четыре недели. На валютных и сырьевых рынках также наблюдается рост волатильности.

На этой неделе будет опубликован отчет по рынку труда США за сентябрь. Многие аналитики удивлены тем, что S&P 500 так сильно вырос летом вопреки тому, что восстановление экономики замедлилось. Теперь, по их словам, на рынке начался давно назревший откат.

О степени политических опасений говорит и возросшая торговая активность на рынках золота и государственных облигаций США. Золото с начала года подорожало на 23%, а в прошлом месяце его цена обновила рекордные максимумы. В последние недели наибольший объем торгов наблюдается на рынке декабрьских фьючерсов на золото, которые будут погашены уже после выборов.

Инвесторы также скупают производные инструменты, связанные с конкретными геополитическими рисками. Директор Barclays по анализу развивающихся рынков и макроэкономических тенденций на валютных рынках Аруп Чаттерджи отмечает, что одной из наиболее волатильных валют в период, близкий ко дню президентских выборов в США, будет российский рубль. Некоторые трейдеры отмечают, что в случае победы демократа Джо Байдена риск санкций возрастет, поэтому рубль привлекает повышенное внимание, хотя обычно российская валюта не так сильно, как прочие, реагирует на выборы.

Некоторые аналитики отмечают, что многие инвесторы уже подготовились к сценарию волатильности, поэтому неожиданный подъем, случившийся летом на рынках, может возобновиться, если выборы президента США и выборы в конгресс пройдут более гладко, чем опасаются эксперты. Летом акции, облигации и сырьевые активы синхронно росли, несмотря на опасения насчет коронавируса: это доказывает, что инвесторы могут сохранять оптимизм вопреки рыночным рискам.

— Авторы Amrith Ramkumar, amrith.ramkumar@wsj.com, Julia-Ambra Verlaine, Julia.Verlaine@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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