МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне внешнего позитива после двух дней снижения, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.01 мск поднимался на 1,38%, до 2936,92 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,92%, до 1175,34 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 53 копейки — до 78,74 рубля, курс евро — на 92 копейки — до 91,85 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,92% — до 42,8 доллара за баррель.

"К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в плюсе на фоне благоприятных мировых настроений", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Российский рынок реагирует как на позитивный внешний фон, так и на слабый рубль, добавляет Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

Лидеры роста и падения

В лидерах роста – бумаги ТГК-2 (префы растут на 5,06%, обыкновенные акции – на 2,94%), акции "М.Видео" (3,98%), Petropavlovsk (3,88%), депозитарные расписки "Ленты" (3,8%), акции "Яндекса" (3,62%), а также акции "Интер РАО" (2,93%), Московской биржи (2,11%), акции Polymetal (2,07%), "Газпром нефти" (1,99%) и акции "Обуви России" (1,9%).

Акции "Русала" после четырехдневного перерыва в торгах, произошедшего из-за перерегистрации компании в РФ, в первые минуты после их возобновления упали на 5% — максимальными темпами с июня, однако затем котировки выправились и сейчас снижение составляет около 1,19% к уровню закрытия торгов 21 сентября.

Среди лидеров снижения – акции "Русснефти" (-1,31%), бумаги "Татнефти (префы снижаются на 1,23%, обыкновенные акции – на 0,67%), акции Института стволовых клеток человека (-1,1%), префы банка "Возрождение" (-0,99%), акции "Фармсинтеза" (-0,76%), (-2,68%).

Прогнозы

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии пытались отвоевать часть утерянных в конце прошлой недели позиций, рублевый индикатор при этом отступил от района сопротивления 2940 пунктов, отмечает Кожухова.

Покупки при сохранении позитивного зарубежного настроя еще могут активизироваться во второй половине дня, но ограничивающим фактором для российского рынка (и безусловно негативным для рубля) остаются геополитические риски, на этот раз связанные с конфликтом между Арменией и Азербайджаном, указывает аналитик.

Индекс Мосбиржи сформировал коридор консолидации 2870–2970, в котором останется без существенного изменения ситуации на мировых рынках, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Брокер". Индекс РТС установил ближайшую поддержку на достигнутом в пятницу четырехмесячном минимуме 1160 пунктов и в случае ухудшения внешнего фона с большой вероятностью проверит ее на прочность, полагает он.