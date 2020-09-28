МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля усиливает снижение, евро подскочил уже выше 92 рублей — впервые с января 2016 года, доллар также растет и закрепляется под отметкой в 79 рублей, следует из данных Московской биржи.

Курс евро расчетами "завтра" на 16.45 мск понедельника рос на 1,09 рубля — до 92,02 рубля, курс доллара — на 0,64 рубля, до 78,85 рубля рубля. В ходе торгов доллар уже подскакивал до 79 рублей впервые со 2 апреля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent вновь снижается — на 0,17%, до 42,34 доллара за баррель.

Пик налогового периода пройден, стоимость нефти марки Brent в понедельник волатильна – все это оказывает давление на российскую валюту.