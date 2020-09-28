МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 29 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сентябрь) -0,3% -0,3%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сентябрь) -0,3%  
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (сентябрь) -0,5% -0,5%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (сентябрь) -0,6% -0,5%
12:45 EUR Италия — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (BTP) 1,11%  
13:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (сентябрь) -0,1% -0,1%
15:30 USD США — Сальдо внешней торговли товарами (август) -80,11 млрд долл  
15:30 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (август) 0,6%  
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (август) 3%  
16:00 USD США — Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний (г/г) (июль) 3,5% 3,8%
16:15 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
16:30 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
17:00 USD США — Индекс доверия потребителей CB (сентябрь) 84,8 89,2
18:40 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
19:00 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
20:00 USD США — Выступление члена FOMC Джона Уильямса (президент ФРБ Нью-Йорка)    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 0,691 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Детский мир — закрытие реестра для выплаты див-дов 1П2020 (ГОСА — 18.09.2020) 5,06 (9м2019) + 3 (фин) — див-д 2019 2,5 (1П2020) — див-д 2020
  RUB Группа ЭТАЛОН — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020    
  RUB МТС — СД (вопрос о трансформации системы управления)    

 

 