МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Доля акций в свободном обращении (free float) "Совкомфлота" на Московской бирже ожидается около 15,5-17% после первичного размещения акций (IPO), сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

"Free float "Совкомфлота" после IPO ожидается около 15,5-17%", — сообщил собеседник агентства.

Компания в понедельник объявила ориентир цены размещения в рамках планируемого IPO в диапазоне 105-117 рублей за одну обыкновенную акцию. Предложение состоит из новых обыкновенных акций, выпущенных в рамках увеличения уставного капитала. Исходя из объявленного ориентира цены размещения, вся компания до допэмиссии оценивается в 2,7-3 миллиарда долларов.

По данным собеседника агентства, собирать заявки на акции компания будет до 6 октября, а 7 октября объявит итоговую цену размещения, и в этот же день стартуют торги ценными бумагами на Московской бирже. "Совкомфлот" планирует привлечь средства в размере, эквивалентном примерно 500 миллионам долларов. Дополнительно компания может привлечь около 50 миллионов долларов в рамках операций по стабилизации цены акций.

Сейчас компания на 100% принадлежит государству. Российская Федерация не будет продавать принадлежащие ей акции в рамках IPO и сохранит статус мажоритарного акционера после завершения IPO. В отношении компании будут действовать стандартные ограничения на отчуждение акций в течение полугода.

Компания намерена направить чистые поступления от IPO на общекорпоративные нужды, включая, в том числе, инвестиции в новые индустриальные проекты, декарбонизацию и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. Совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают "ВТБ Капитал", Citigroup Global Markets Limited, "Сбербанк КИБ", J.P. Morgan и BofA Securities, ING действует в качестве ко-менеджера.