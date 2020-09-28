МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные американские фондовые рынки растут в понедельник, в то время как инвесторы ожидают начала предвыборных теледебатов в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивался на 1,36%, до 27542,73 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,29%, до 11059,14 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,28%, до 3340,38 пункта.

В центре внимания инвесторов на этой неделе находятся теледебаты, которые пройдут в рамках кампании выборов президента США уже во вторник, 29 сентября.

Президентским выборам в США, которые запланированы на ноябрь, сопутствуют условия значительной неопределенности. Страна столкнулась с пандемией коронавируса и на данный момент лидирует по числу зараженных в мире — более 7 миллионов случаев. Карантинные ограничения значительно сдержали основные экономические показатели. Власти страны вместе с этим по-прежнему не могут согласовать размер дополнительной поддержки экономики.

Тем временем акции фармацевтической Inovio дешевеют на 30,5% после того, как, по данным СМИ, компания решила приостановить планы по проведению окончательных испытаний своей вакцины от коронавируса. Акции Uber Technologies Inc дорожают на 3% после того, как сервис выиграл судебный спор на право иметь лицензию на работу в британской столице.

Кроме того, на текущей неделе будет опубликован ряд макроэкономических статданных. В среду, 30 сентября, минторговли США обнародует данные по ВВП в стране. Аналитики прогнозируют, что по окончательной оценке ВВП США упал во втором квартале на рекордные 31,7% в пересчете на год, как и по второй оценке. В пятницу, 2 октября, минтруда страны сообщит данные о безработице в США в сентябре. Ожидается, что показатель снизился до 8,2% с 8,4% в августе.