МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к росту в понедельник вечером на фоне снижения курса доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.53 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,23%, или на 4,3 доллара, до 1870,4 доллара за тройскую унцию; декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,87%, до 23,293 доллара за унцию. Утром цены на драгметаллы опускались.

Динамика стоимости золота по-прежнему находится под влиянием доллара. С ослаблением курса американской валюты цена на дргаметалл перешла к росту, так как оно стало дешевле для держателей иностранной валюты. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падает на 0,45%.

Кроме того, поддержку золоту оказывает неопределенность вокруг политической ситуации в США. Во вторник, 29 сентября, состоятся первые теледебаты в рамках кампании выборов президента страны.

"Если у нас все же будет ничья и никто особо не продемонстрирует сильных результатов, то на рынке сохранится неопределенность, что может оказать поддержку золоту", — отметил аналитик Saxo Bank Уле Хансен (Ole Hansen), чье мнение приводит агентство Рейтер.