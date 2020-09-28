МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам опускается в понедельник вечером в рамках коррекции, участники торгов ожидают теледебатов перед президентскими выборами в США и статистику по стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск курс евро к доллару рос до 1,1675 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,163 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 105,58 иены со 105,6 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,24%, до 94,41 пункта.

Внимание валютных инвесторов сосредоточено на первых теледебатах в рамках предвыборной кампании президентских выборов в США, которые пройдут во вторник, 29 сентября. Результаты дебатов могут оказать влияние на курс доллара.

Кроме того, участники торгов ожидают ряд макроэкономических данных из США, которые будут опубликованы на текущей неделе. В среду, 30 сентября, минторговли США обнародует данные по ВВП в стране. Аналитики прогнозируют, что по окончательной оценке ВВП США упал во втором квартале на рекордные 31,7% в пересчете на год, как и по второй оценке. В пятницу, 2 октября, минтруда страны сообщит данные о безработице в США в сентябре. Ожидается, что показатель снизился до 8,2% с 8,4% в августе.

Курс доллара на прошлой неделе показал значительный рост на отказе инвесторов от риска. Это было связано с опасениями начала "второй волны" коронавируса в мире и оценки возможных последствий введения новых карантинных мер для мировой экономики.

В то же время, несмотря на снижение курса американской валюты, аналитик по валютным операциям в Danske Bank Кристин Туксен (Christin Tuxen), мнение которого приводит агентство Рейтер, полагает, что тенденция отказа от риска на мировых рынках, в особенности на европейских, остается "положительной для доллара".