МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи после двух сессий снижения на фоне оптимизма на западных площадках, при этом индекс РТС смог удержаться в плюсе, несмотря на сильное снижение курса рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,05%, до 2927,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1166,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.56 мск рос на 0,85 рубля — до 79,06 рубля, курс евро — на 1,25 рубля — до 92,18 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,64% — до 42,68 доллара за баррель.

Европейские площадки выросли на 1,48-3,17%, ведущие биржевые индексы США растут на 1,15-1,69%.