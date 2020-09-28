МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в понедельник вечером, частично компенсируя падение на 2-3% за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов. Нефть Urals с 1 по 22 сентября подешевела в Европе до 40,8 доллара

По состоянию на 18.55 мск цена декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,59%, до 42,66 доллара за баррель, ноябрьских — на 0,91%, до 42,3 доллара. Стоимость ноябрьских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,4%, до 40,41 доллара за баррель.

За прошлую неделю нефть подешевела на 2-3% на фоне роста опасений по поводу второй волны коронавируса. В понедельник утром нефть немного дешевела, но уже днем цены перешли к слабому росту.

Некоторое влияние на рынок оказали слова главы Минэнерго РФ Александра Новака. Комментируя повестку заседания глав минэнерго "большой двадцатки" 27-28 сентября, он, в частности, отметил, что страны-производители нефти сократили добычу, и частично спрос был восстановлен, при этом все страны G20 выступают за координацию совместных усилий для скорейшего восстановления потребления энергетических ресурсов.

При этом Новак также признал, что страны G20, как и государства ОПЕК+, хотя и отмечают стабилизацию ситуации на рынке нефти в последние месяцы, однако видят риски второй волны пандемии коронавируса, в связи с чем нужно "держать руку на пульсе".