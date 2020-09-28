МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник завершили торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном снижением, свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,06%, до 4,84 доллара, "Новатэка" — на 1,3%, до 137,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,48%, до 58,2 доллара, "Газпрома" — на 0,47%, до 4,28 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 0,97%, до 18,76 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опустилась на 1,33%, до 23,69 доллара, "Северстали" — на 1,59%, до 12,34 доллара, расписки НЛМК подорожали на 0,37%, до 21,6 доллара.

Расписки ВТБ повысились в стоимости на 0,24%, до 0,82 доллара, Сбербанка – понизились на 1,04%, до 11,46 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,19%, до 25,9 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" снизилась на 0,19%, до 5,3 доллара, "Магнита" — на 0,73%, до 14,94 доллара. Цена расписок "Ленты" выросла на 4,39%, до 2,85 доллара.