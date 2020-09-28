МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в понедельник вечером усилил темпы снижения к доллару и евро, доллар закрепляется выше 79 рублей, евро – выше 92 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.21 мск понедельника рос на 0,89 рубля — до 79,1 рубля, курс евро — на 1,28 рубля, до 92,21 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,75% — до 42,73 доллара за баррель.

У РУБЛЯ НЕТ ДРАЙВЕРОВ РОСТА

Рубль начал старт с умеренного роста к доллару и евро на позитивном внешнем фоне. Однако довольно быстро стоимость отечественной валюты развернулась в сторону снижения. Доллар быстрыми темпами добрался до уровня в 79 рублей – максимума со 2 апреля, но большую часть дня провел под этой отметкой.

Евро пробил отметку в 92 рубля, обновив максимум с января 2016 года, и подскакивал до 92,39 рубля.

На вечерних торгах рубль теряет порядка 1,15% к доллару и порядка 1,4% к евро.

К окончанию рабочего дня рубль демонстрировал снижение вместе с большинством других валют на развивающихся рынках, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала". Тем не менее, потери российской валюты выглядели гораздо более заметными, чем основных "коллег" по развивающимся рынкам, отмечает он.

"Так, в паре с долларом рубль снижался на 1,1%, турецкая лира теряла 1,6%, тогда как большинство других валют на развивающихся рынках падали менее чем на 1%. По всей видимости, дополнительное давление на российскую валюту по-прежнему оказывает неспокойный геополитический фон и потенциальные санкционные угрозы против РФ. Кроме того, в конце прошлой недели завершились основные налоговые платежи в бюджет, поэтому рубль перестал получать поддержку от продажи валютной выручки экспортерами", — указывает аналитик.

ПРОГНОЗЫ

"Поддержка со стороны налогового периода осталась позади. Нефтяные котировки сохраняются вблизи 42,5 доллара за баррель Brent. Индекс российских гособлигаций RGBI ушел ниже 152 пунктов. Геополитический аспект давления на рублевые активы усиливается резким обострением событий в Закавказье", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Брокер".

По его оценкам, потенциал текущего ослабления рубля в основном исчерпан, однако и веских поводов для укрепления российской валюты пока не просматривается. С его точки зрения, во вторник курс рубля к доллару сформируется в пределах 77,2-79,2 рубля.

В течение недели Евгений Миронюк из "Фридом Финанс" ожидает диапазон 76,6-80 рублей в паре с долларом — верхняя граница совпадает с максимумом декабря 2014 года. Евро будет находиться в коридоре 90-93,7 рубля (в случае продолжения негативной тенденции сопротивлением выступит максимум 2016 года), считает аналитик.

В текущий момент, учитывая фундаментальные факторы, Богдан Зварич из Промсвязьбанка не видит поводов для выхода доллара вверх из коридора в 75-80 рублей за доллар. Более того, удержание рынком энергоносителей текущих позиций должно способствовать восстановлению национальной валюты, полагает он.