МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись в понедельник ростом на 1,5-3,2% после значительного падения на прошлой неделе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,46%, до 5927,93 пункта, французский CAC 40 — на 2,4%, до 4843,27 пункта, немецкий индекс DAX — на 3,22%, до 12870,87 пункта.

В понедельник европейские биржи частично восстановились после падения на 3-5% на прошлой неделе, связанного с ростом заболеваемости коронавирусом в Европе и опасений начала "второй волны" заражений.

Поддержку европейским индексам в понедельник оказали корпоративные новости. Так, акции британско-гонконгской банковской группы HSBC подорожали на Лондонской бирже на 8,9% после новостей, что ее крупнейший акционер — китайская Ping An Asset Management — нарастил долю в банковской группе до 8% с 7,95%. Кроме того, британский производитель алкогольных напитков Diageo ждет улучшения показателей продаж и операционной прибыли в первом полугодии 2020-2021 финансового года по сравнению со вторым полугодием 2019-2020 года. Акции компании выросли на 6,09%.

В то же время эксперты предупреждают, что ситуация на европейских рынках остается неопределенной. "Трейдеры, очевидно, с оптимизмом выкупают акции на рынке в свете их падения на прошлой неделе, однако рост кажется чрезмерным, если учитывать неопределенности в отношении торговых переговоров между Великобританией и ЕС, отсутствие пакета стимулов в США и проблемы в сфере здравоохранения", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитика CMC Markets Дэвида Мэддена (David Madden).