МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по индексу Мосбиржи после двух сессий снижения на фоне оптимизма на западных площадках, при этом индекс РТС смог удержаться в плюсе, несмотря на сильное снижение курса рубля к доллару, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,05%, до 2927,17 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,19%, до 1166,86 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.49 мск рос на 1 рубль — до 79,21 рубля, курс евро — на 1,4 рубля — до 92,33 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,01% — до 42,84 доллара за баррель.

Европейские площадки выросли на 1,48-3,17%, ведущие биржевые индексы США растут на 1,3-1,99%.

"Российский рынок акций начал неделю позитивно. Покупки наблюдались на фоне улучшения внешних настроений, при этом слабый рубль поддержал акции экспортеров. Статистика по темпам роста заболеваемости коронавирусом в мире остается тревожной, однако оптимизма настроениям биржевиков добавили сообщения компании Johnson&Johnson об успехах в ходе клинических испытаний вакцины от COVID-19", — отмечает Алекандр Бахтин из "БКС Премьер".

Другим положительным драйвером этого дня стала публикация данных по прибыли промышленных компаний в КНР за август – показатель увеличивается четвертый месяц подряд, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста – депозитарные расписки "Ленты" (6%), бумаги "Квадры" (префы выросли на 4,49%, обыкновенные акции – на 3,36%), акции "М.Видео" (3,93%), Petropavlovsk (3,48%), "Интер РАО" (2,93%), а также депозитарные расписки HeadHunter Group (3,21%), акции Института стволовых клеток человека (2,9%), акции "Фосагро" (2,73%), депозитарные расписки ГК "Эталон" (2,49%) и акции "Яндекса" (2,35%).

"Некоторые акции потребительского сектора, судя по всему, росли, вновь приобретя роль защитных активов на фоне усугубления коронавирусной ситуации в РФ", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитал".

Акции "Русала" после четырехдневного перерыва в торгах, произошедшего из-за перерегистрации компании в РФ, в первые минуты после их возобновления упали на 5% — максимальными темпами с июня, однако затем котировки выправились и к закрытию основных торгов снижение составило 0,61% к уровню закрытия 21 сентября.

Среди лидеров снижения также префы банка "Возрождение" (-2,54%), акции "Русснефти" (-1,5%), "Газпрома" (-0,97%), акции "Норникеля" (-0,84%), депозитарные расписки X5 (-0,81%), акции "Северстали" (-0,67%) и банка "Санкт-Петербург" (-0,65%).

ПРОГНОЗЫ

"Текущий оптимизм на рынках пока весьма хрупок, завтра не исключена смешанная динамика торгов. Вторник будет примечателен публикацией индекса доверия потребителей США (CB), а также предварительными данными по инфляции в Германии в сентябре. По нашим оценкам, завтра индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2870-2970 пунктов", — говорит Бахтин из "БКС Премьер".

Богдан Зварич из Промсвязьбанка отмечает, что индексу Мосбиржи в ходе сегодняшней сессии удалось восстановить позиции выше 2900 пунктов. Однако пока картина, складывающаяся на графике индекса, говорит в пользу продолжения негативной динамики, считает он. В результате аналитик ожидает тестирования рынком поддержки на уровне 2850 пунктов.

"Для отмены данного сценария "быкам" необходимо выводить рынок выше отметки 3000 пунктов, выступающей ближайшим сопротивлением", — добавляет он.