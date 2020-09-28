ВАШИНГТОН, 28 сен /ПРАЙМ/. Биржи США выросли в понедельник на фоне общей стабилизации на фондовом рынке, свидетельствуют данные на закрытии торгов.

По состоянию на 23.00 мск на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,62% до 3351,76 пункта, промышленный Dow Jones Industrial Average (DJIA) вырос на 1,51% до 27584,71 пункта, а технологический NASDAQ поднялся на 1,87% до 11117,53 пункта.

Биржи стабилизировались после периода волатильности и коррекции. В центре внимания инвесторов на этой неделе находятся теледебаты, которые пройдут в рамках кампании выборов президента США уже во вторник, 29 сентября.

Кроме того, на текущей неделе будет опубликован ряд макроэкономических статданных. В среду, 30 сентября, минторговли США обнародует данные по ВВП в стране. Аналитики прогнозируют, что по окончательной оценке ВВП США упал во втором квартале на рекордные 31,7% в пересчете на год, как и по второй оценке. В пятницу, 2 октября, минтруда страны сообщит данные о безработице в США в сентябре. Ожидается, что показатель снизился до 8,2% с 8,4% в августе.